Як пише Politeka.net, Росія використовує Білорусь як плацдарм для атаки України. Російська військова техніка колонами рухається по Білорусі, звідки потім заходить в Україну, щоб здійснювати військові злочини. Сьогодні, другого квітня, стало відомо, що за перші дні квітня було 6 ДТП, в яких взяла участь російська військова техніка, повідомляє "Українська правда".
Зазначено, що білоруські органи влади приховують масові ДТП у себе в країні. Зазначено, що одна з ДТП сталася на трасі М10. За версією влади зіткнулися автомобіля Volkswagen і Вантажівки Mercedes-Benz 814, але як виявилося, на місці були 2 БТР і КамАЗ.
Ще одна ДТП сталася 2 квітня. Російський БМД-2 вилетів у кювет.
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