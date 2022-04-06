Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон опублікував відеозвернення до жителів Росії, в якому закликає їх шукати правдиву інформацію про війну в Україні і висловив переконання, що росіяни, знаючи правду, не могли б підтримувати дії Путіна. Про це повідомляти "Європейська правда".

Джонсон починає звернення російською: "Росіяни гідні правди, вони гідні того, щоб дізнатися факти". Він розповідає, що звірства російських військових у Бучі, Ірпені та інших місцях в Україні жахнули світ.

"Ці повідомлення настільки шокуючі і жахливі, що не дивно, що влада намагається приховати це від вас... Він (путін) знає, що це пляма в честі Росії, пляма, яка тільки буде розростатися і в'їдатися все глибше з кожним днем цієї війни", - говорить Джонсон.

На його думку, путін приховує правду, тому що якби вони бачили, що насправді відбувається, то не могли б підтримувати війну, правда жахнула б матерів російських військових, які зараз пишаються ними.

Джонсон закликає росіян, які бажають розуміти реальну ситуацію, користуватися VPN, дізнаватися факти з неросійських ЗМІ і ділитися правдою зі знайомими.

"Винні будуть притягнуті до відповідальності. А історія не забуде тих, хто відводив очі", - зазначає він.

"Ваш президент звинувачується у військових злочинах. Але я не вірю, що він діє від вашого імені", - додає Джонсон російською.

To the Russian people, look at what is being done in your name.



You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2022

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