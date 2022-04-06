Москва знала і навмисно проводила кампанію звірств у Бучі під Києвом. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен перед від'їздом на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.
"Те, що ми бачили в Бучі, не випадковий акт злочинного підрозділу. Це навмисна кампанія: вбивати, катувати, гвалтувати, здійснювати звірства", — сказав Блінкен.
Також, з'являються заяви від української сторони про те, що Буча може здатися ще "квіточками" порівняно з тим, що окупанти рф роблять у східних областях України.
Зазначимо, що раніше Ізраїль вперше офіційно звинуватив Росію у військових злочинах в Україні.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Ракети летіли від нього": Зеленський висловився про Лукашенка і ризик вторгнення Білорусі
Брати-росіяни загинули захищаючи Україну: тіла знайшов батько, який з 2014 року воював на Донбасі
Перед атакою провели розвідку: винищувачі Су-35 вдарили ракетами по Україні з території Білорусі
Сили ППО збили повітряну ціль на Волині: перші подробиці
"Фотографії та свідчення, що надходять з України, жахливі. Російські війська вчинили військові злочини проти беззахисного цивільного населення. Я рішуче засуджую ці військові злочини", - написав у соцмережі міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід.
Нагадаємо, Арестович про загрозу з Придністров'я: "Проблему цього "гадюшника" давно потрібно було вирішити".
Як повідомляла Politeka, Окупанти взяли в полон мирних громадян і вивезли в рф, фото: їх використовують у пропаганді.
Також Politeka писала, що "Доказ злочинів": здобуті секретні документи окупантів, в СБУ розкрили подробиці.