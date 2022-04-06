Блінкен заявив, що Москва не тільки знала, а й спланувала звірства в українській Бучі.

Москва знала і навмисно проводила кампанію звірств у Бучі під Києвом. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен перед від'їздом на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

"Те, що ми бачили в Бучі, не випадковий акт злочинного підрозділу. Це навмисна кампанія: вбивати, катувати, гвалтувати, здійснювати звірства", — сказав Блінкен.

Також, з'являються заяви від української сторони про те, що Буча може здатися ще "квіточками" порівняно з тим, що окупанти рф роблять у східних областях України.

Зазначимо, що раніше Ізраїль вперше офіційно звинуватив Росію у військових злочинах в Україні.

"Фотографії та свідчення, що надходять з України, жахливі. Російські війська вчинили військові злочини проти беззахисного цивільного населення. Я рішуче засуджую ці військові злочини", - написав у соцмережі міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід.

Нагадаємо, Арестович про загрозу з Придністров'я: "Проблему цього "гадюшника" давно потрібно було вирішити".

Як повідомляла Politeka, Окупанти взяли в полон мирних громадян і вивезли в рф, фото: їх використовують у пропаганді.

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