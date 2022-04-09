Подоляк розповів, що змінилося, і заявив, що поки складно назвати дату наступної очної зустрічі делегацій.

Переговори між Україною і росією в онлайн-форматі ведуться безперервно, але емоційний фон розмов після подій в Бучі змінився. Про це розповів представник української переговорної делегації Михайло Подоляк у інтерв'ю "РБК-Україна".

"Переговорний процес йде постійно. Є зустрічі, коли делегації безпосередньо між собою зустрічаються, підводяться якісь проміжні підсумки. А є постійно йде онлайн-процес, в якому беруть участь робочі групи. На сьогодні є деяка зміна переговорного фону, у зв'язку з подіями в Київській області, Буча і не тільки, - і це накладає певний відбиток", - розповів Подоляк.

"Це не питання власне ведення переговорів, а емоційний фон, на якому ці переговори ведуться. Українське суспільство зараз з набагато більшим негативом ставиться до будь-якої переговорної концепції, яка стосується рф", - додав парламентер.

Також, за його словами, поки складно назвати дату наступної очної зустрічі делегацій. Це залежить від багатьох факторів, в тому числі і стану справ на фронті.

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