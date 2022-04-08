Український президент підбив підсумки 44-го дня повномасштабного вторгнення рф в Україну.

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▪ Російські війська сьогодні вранці нанесли ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську. 38 людей загинули на місці. Протягом дня в лікарнях померли ще 12 людей. Ми втратили пʼятьох дітей. У лікарні залишаються ще десятки важко поранених.

Російські державні пропагандисти так поспішали перекласти відповідальність за цей удар на українські сили, що випадково видали винуватість росії. Агенція "РИА-новости" опублікувала новину, що удар по Краматорську нанесений, ще тоді, коли ракети були у повітрі. А напередодні інші російські пропагандисти поширювали погрози для усіх, хто рятувався з Донбасу залізничним транспортом.

Як і масові вбивства в Бучі, удар по Краматорську має стати одним із звинувачень на трибуналі, який обов'язково відбудеться. Усі сили світу будуть спрямовані на те, щоб встановити похвилинно — хто і що робив, хто і які накази віддавав. Звідки ракети, хто їх привозив, від кого пролунала команда, хто цей удар погодив.

▪ Говорив сьогодні з представниками Євросоюзу, які прибули в Київ. З президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен і керівником європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Протягом дня вони відвідали Бучу і на власні очі побачили наслідки окупації. Вдячний пані президентці Єврокомісії за особисту залученість та сприяння у створенні Спільної слідчої групи для встановлення повної правди про скоєне російськими окупантами і притягнення до відповідальності усіх винних.

▪ Вдячний також і за фінансову підтримку – мільярд євро на зброю. Плюс сьогодні ми домовились про ще 500 мільйонів євро на оборонні потреби.

▪ Говорили також з представниками Євросоюзу і про подальші кроки для того, щоб примусити Росію до миру. Зазначив, що наявних санкцій недостатньо. Потрібно ввести повне енергетичне ембарго – на нафту, на газ.

Потрібно також повністю відключити від глобальної фінансової системи російські банки. Не окремі з них, а всі. Всю банківську систему Росії.

▪ Звернувся сьогодні до парламенту і народу Фінляндії. Закликав фінських політиків робити все для допомоги Україні. Нагадав і про те, що найкращий спосіб зупинити тиранію і захистити свободу – це надати Україні необхідне озброєння.

▪ Сьогодні ми отримали від Єврокомісії запитальник, відповіді на який будуть основою для підготовки висновку Єврокомісії щодо готовності України до переговорів про членство в ЄС. Відповіді наш Уряд підготує якісно і дуже швидко. Я думаю протягом тижня.

▪ Готуємось до завтрашньої масової акції у Варшаві, яка відбудеться в рамках ініціативи президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен і премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо - Stand for Ukraine.

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