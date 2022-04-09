Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила відкриття спеціального рахунку для переказу коштів країн-донорів на допомогу Україні. Про це заявив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован в Facebook.

"Рада директорів МВФ погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні. Ми з Мінфіном лобіювали це рішення разом з урядом Канади і з самого початку отримали підтримку ще й з Нідерландів, Польщі, країн Скандинавії та Балтії", - йдеться в повідомленні.

Вже відомо, що 1 мільярд доларів від Канади буде направлений на допомогу Уряду України через інструменти МВФ. У МВФ повідомляють, що спецрахунок "призначений для направлення донорських ресурсів у вигляді грантів і позик на допомогу Україні в задоволенні платіжного балансу і бюджетних потреб, і стабілізації економіки".

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