Евросоюз выделит дополнительно €500 млн на военную помощь Украине. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. Общая сумма поддержки за период полномасштабной войны составила €1,5 млрд.
Тем временем Канада заявила, что выделит $1,5 млрд на оружие и финансовую помощь для Украины. Об этом в Twitter сообщил депутат канадского парламента Иван Бейкер.
Правительство Канады внесло в парламент новый бюджет на 2022-23 годы, в которых предусмотрено финансирование покупки оружия и новые кредиты для Украины. Так, $500 млн выделили для предоставления в 2022-23 годах дальнейшей военной помощи Украине и до $1 млрд – новых кредитных ресурсов для Украины.
Кроме того, стало известно, что Европейская Комиссия предоставила Украине грант в размере 120 млн. евро в рамках общего пакета чрезвычайной финансовой помощи Украине, объявленной 24 января 2022 года.
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"Я благодарен Европейскому Союзу и Европейской Комиссии за непреклонную поддержку украинского народа, в частности, за глубокое понимание ситуации, которая сложилась в Украине, и оперативность в принятии решений", - отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.
Напомним, "Это совершенно бессовестно": Борис Джонсон дал честную оценку действиям рф в Украине.
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