Совет директоров Международного валютного фонда согласовал открытие специального счета для перевода средств стран-доноров на помощь Украине. Об этом заявил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован в Facebook.

"Совет директоров МВФ согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине. Мы с Минфином лоббировали это решение вместе с Правительством Канады и с самого начала получили поддержку еще и из Нидерландов, Польши, стран Скандинавии и Балтии", - говорится в сообщении.

Уже известно, что 1 миллиард долларов от Канады будет направлен на помощь правительству Украины через инструменты МВФ. В МВФ сообщают, что спецсчет "предназначен для направления донорских ресурсов в виде грантов и ссуд в помощь Украине в удовлетворении платежного баланса и бюджетных нужд, и стабилизации экономики".

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