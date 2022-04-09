Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире проекта Freedom поделился мнением о том, почему в рф уже хотят закончить войну в Украине. Так, спикер считает, что есть несколько признаков, среди которых большие потери и санкции Запада.
В частности, есть заявление пресс-секретаря путина дмитрия пескова, что российские войска несут значительные потери и Россия надеется на мирное соглашение с Украиной.
"Они хотят закончить войну, потому что сочетание поражений на поле боя и санкций, которые ломают хребет их экономики, ставит под вопрос социально-политическое положение внутри самой рф. В любом случае в россии будет объявлено, что все цели "спецоперации" в Украине достигнуты. Более того, такие заявления уже делаются", - считает Арестович.
Ранее Алексей Арестович объяснил, почему Украина не сможет жить в мире пока существует рф. Даже после окончания этой войны угроза будущих столкновений с россией останется для Украины неизбежной. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины в интервью Сергею Иванову. Арестович уверен в том, что в ближайшем будущем Украина может подвергнуться новым нападениям со стороны россии. По словам Арестовича, следующие "раунды" противостояния могут состояться уже до 2032-2035 годов.
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