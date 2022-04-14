Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу і уряду Естонії. У своєму виступі глава держави розповів, що потрібно зробити Естонії разом з Євросоюзом, щоб допомогти Україні під час оборонної війни з Росією.

Головне зі звернення Зеленського до уряду Естонії.

Я закликаю вас на рівні Євросоюзу знайти такі рівні впливу на Росію, такі інструменти тиску, які могли б зупинити депортацію і повернути всіх депортованих людей додому. ЄС має силу, щоб це забезпечити. ЄС повинен скористатися цією силою, поки Росія не поверне депортованих людей. ЄС не має права бути спонсором цієї депортації, ЄС не має права бути спонсором війни.

Я закликаю вас при затвердженні нового санкційного пакету проти РФ на рівні ЄС захищати необхідність повного блокування російських банків. Всіх, а не тільки частини. Я закликаю нарешті внести нафту в санкційний пакет. Потрібно ембарго на рівні всього ЄС!

Запрошую вашу державу приєднатися до роботи Спільної групи, створеної для розслідування військових злочинів російської армії на території незалежної України. Немає такого злочину, який не вчинили б російські солдати за 49 днів цього вторгнення.

Нагадаємо, Зеленський попередив про катастрофічні втрати: "Зараз можна або зупинити Росію, або...".

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