Міжнародних валютний фонд готується до масштабного відновлення України. Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

"МВФ збільшив екстрене фінансування в розмірі 1,4 млрд доларів, щоб допомогти Україні задовольнити негайні потреби у витратах. Минулого тижня ми також запустили спеціальний рахунок, який дає безпечний шлях для подальшого фінансування України. І разом з міжнародними партнерами ми готуємося до масштабних зусиль з відновлення, які будуть потрібні", – сказала Георгієва.

МВФ, Європа, транші

Директор-розпорядник МВФ також додала, що зараз для світу безпосередніми пріоритетами є припинення війни в Україні, протистояння пандемії і боротьба з інфляцією і боргом.

ЄС, Євросоюз, Україна, Європа

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