У Міністерстві оборони вважають, що путін як і раніше планує захопити всю Україну.

У Міністерстві оборони України вважають, що російський диктатор путін не відмовився від своїх планів по захопленню всієї України. Таку думку висловила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

"У нас триває гаряча фаза війни. Росія не залишає свої плани захопити всю Україну, в тому числі Київ", - заявила Маляр.

За її словами, ознаки підготовки рф до нового наступу є на сході України.

"Вони накопичують військову техніку і особовий склад навколо кордонів, на тих територіях, де вони тимчасово намагаються закріпитися, тимчасово їх зайняли. Вони підтягують медичну інфраструктуру, провіант, інфраструктуру, яка потрібна для забезпечення військ", - сказала Маляр.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що росія стягує сили в східну частину України, очікується великий наступ на Донбас. Військові експерти вважають, що в планах кремля повністю окупувати територію Донецької та Луганської областей, а також частину південних областей, щоб забезпечити собі сухопутний шлях в окупований Крим. Однак, наші ЗСУ також готуються і обов'язково дадуть окупантам вп зубах.

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