Арестович запевняє, що зараз головна проблема Росії - як продати свою поразку

Олексій Арестович, військовий експерт і радник глави офісу Президента заявив, що Росія вже програла війну проти України, зараз російський режим розмірковує над тим, як піднести поразку своїм громадянам.

"Зараз головна проблема Росії не зовнішня, не Українська. Вона для них внутрішня - як продати поразку", - заявив Арестович у своєму відеозверненні.

Радник підкреслив, що напередодні росіяни вп'яте за 50 днів війни змінили офіційні цілі своєї, так званої "спецоперації". Тепер найголовніше для них - взяти Маріуполь, чого б це не коштувало.

Втім, Арестович нагадав, що сьогодні президент Зеленський зробив заяву: якщо рф винищить українських військових, які захищають Маріуполь, то подальші мирні переговори стануть неможливі.

"Тепер Україна диктує умови, їм нема чого відповісти. У них криза і катастрофа, вони не знають, як виходити з цієї ситуації", – додав Арестович.

Нагадаємо, Зеленський зізнався, що може безповоротно зірвати переговори з Росією: "Поставить крапку!".

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