Російські війська після довгої підготовки пішли в наступ на Донбасі.

Відповідну інформацію ввечері 18 квітня підтвердив у своїй новій заяві президент України Володимир Зеленський.

Останні тижні військові та політики одноголосно констатували, що після вимушеного відступу з-під Києва та Чернігова Росія готувалася до масштабного наступу на Донбасі.

Увечері 18 квітня з'явилися повідомлення про те, що окупанти пішли в атаку на цьому напрямку по всій лінії фронту, використовуючи все, що є у них в арсеналі. При цьому, одночасно противник використовує ракетні обстріли Харкова, Києва, Львова та інших міст для відволікання уваги ЗСУ.

"Російські війська почали битву за Донбас, до якої так давно готувалися. Значна частина російських військ сконцентрована там для наступу", - повідомив у своєму вечірньому зверненні Зеленський.

При цьому український президент підкреслив, що українські військові готові захищатися.

"Скільки б туди не зганяли військових, ми будемо захищатися. Будемо боротися. Нічого Українського не віддамо, а чужого нам не потрібно", - підкреслив глава держави.

Він подякував усім бійцям, які зараз стримують сили окупантів, захищаючи нашу країну.

Нагадаємо, Зеленський зізнався, що може безповоротно зірвати переговори з Росією.

Як повідомляла Politeka, Зеленський розповів, чому українці не віддаватимуть Донбас.

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