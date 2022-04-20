Румунія передасть Україні зброю з резервів деяких установ Національної оборони. Про це повідомляє румунське видання Romania Libera.

Це рішення стане можливим завдяки внесенню поправок до румунського законодавства. На цей рахунок Міністерство національної оборони підготувало проект надзвичайної постанови. Майбутній нормативний акт внесе зміни в розпорядження Уряду 122/1998. Постанова 122 регулювала "накопичення, вилучення та оновлення власних резервів сил національної оборони".

У тексті проекту зазначено, що це необхідно в контексті військового вторгнення Росії в Україну. Після схвалення цього документа Румунія зможе поставляти продукцію з військових резервів в союзні або партнерські держави. Як відомо, Україна є не країною-союзником, а країною-партнером НАТО. Продукція, передана Румунією, буде надходити з резервів декількох відомств системи оборони.

Зазначимо, що раніше Україна закликала країни НАТО дарувати або продавати зброю. Швидше за все, Україні запропонують зброю виробництва колишнього СРСР, яким українські військові дуже добре вміють користуватися.

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