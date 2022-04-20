Великобританія надасть Україні більше артилерійського озброєння, оскільки війна з Росією переходить у нову фазу. Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, виступаючи в парламенті, пише агентство Reuters.

"Це стане артилерійським протистоянням, їм потрібна підтримка артилерією, і це те, що ми їм надамо... на додаток до багатьох інших форм підтримки", — цитує агентство британського прем'єра.

Раніше міністр оборони Великобританії Бен Уоллес підтверджував, що допомога летальною зброєю Україні включатиме артилерію більшої дальності, боєприпаси і зенітну зброю.

Зазначимо, що за підсумками відеоконференції американського президента Джо Байдена з лідерами європейських країн, прем'єр Великобританії Борис Джонсон запропонував посилити і зміцнити Україну до такого рівня, щоб Росія ніколи не наважилася вторгнутися знову. Також Джонсон заявив, що вважає малоймовірним дипломатичне врегулювання ситуації в Україні.

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