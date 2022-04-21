Прем'єр-міністр Великобританії також додав, що путін буде вести переговори, тільки коли у нього буде успіх по захопленню українських територій.

Борис Джонсон розповів, що світові лідери, в тому числі президент США Джо Байден, погодилися на загальній ідеї: вони будуть продовжувати поставляти Україні зброю, в тому числі артилерію, оскільки рф продовжує знищувати українські землі. Про це повідомляє изадние Reuters.

Прем'єр-міністр Великобританії також додав, що Путін буде вести переговори, тільки коли у нього буде успіх по захопленню українських територій, а потім він може знову спробувати взяти Київ.

"Думка президента України, – якщо я правильно його зрозумів, я багато з ним розмовляю, – полягає в тому, що він насправді хотів би, щоб російські війська були вигнані з їх нинішніх позицій в Донецьку і Луганську. Як можна домовлятися з крокодилом, коли у нього в щелепах нога? Ось у чому труднощі, з якою стикаються українці. Треба просто продовжувати стратегію, продовжувати постачати їх зброєю", - сказав Джонсон.

Джонсон міркує, що Путін діє очевидно, його стратегія полягає в тому, щоб спробувати поглинути і захопити якомога більшу частину України і, можливо, провести якісь переговори з позиції сили.

Ми писали, противник поки зосередиться на тих цілях, про які офіційно заявила російська влада, принаймні в найближчому майбутньому.

"Адже на кожного солдата працює 3-4 людини з тилового постачання. Солдата потрібно забезпечити боєприпасами, нагодувати, заправити пальним його техніку. Тобто Військова Логістика занадто ускладнюється, якщо підрозділи розтягнуті по всій лінії. А ці території ще потрібно утримати", - пояснив Мотузяник.

Нагадаємо, що більше 200 будівель постраждали в результаті війни: що зараз відбувається в Києві.

Як повідомляла Politeka, на звільненій Київщині помітили ціле стадо свиней, відео.

Також Politeka писала, що у Бородянці під Києвом розібрали всі завали