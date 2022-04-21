Подоляк вважає, що війна може бути завершена переговорами між президентами України та росії

Агресивна війна росії проти України може бути завершена прямими переговорами між главами двох держав, і позиції української сторони на цих переговорах повинні бути сильними, продуманими і юридично вивіреними. Про це заявив радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

"Це те, над чим працює сьогодні команда юристів, консультантів і переговорна група з української сторони. Відповідно, ми сподіваємося, що позиції президента Володимира Зеленського будуть надзвичайно міцними на цих переговорах", – сказав він.

Подоляк висловив переконання, що глава Української держави під час переговорів зуміє донести до візаві з країни-агресора ключові, принципові для України речі.

У той же час, на думку радника глави офісу президента, потрібно дочекатися розвитку ситуації на сході нашої держави і оцінити, наскільки серйозним буде наступальний запал, який демонструє російська сторона.

"Ресурсів у них достатньо, ракет достатньо, бомбити наші міста вони, на жаль, продовжують. У них ще є жива сила і техніка, яку їм не шкода знищити на наших полях. Тому давайте почекаємо якийсь час, і тоді ми зможемо вже судити про позиції сторін, насамперед президента України, на майбутніх двосторонніх зустрічах", - зазначив Подоляк.

На його думку, В найближчий тиждень-півтора буде зрозуміло, як будуть розвиватися події.

"У Збройних Сил України немає іншого шляху, як здобувати сьогодні тактичні перемоги на сході країни. Це принципово важливо, щоб ми залишилися вільними, не жити в таборі", – підкреслив Подоляк і додав, що, на жаль, українські військові платять за це високу ціну – віддають свої життя.

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