Президент України Володимир Зеленський чи не з перших тижнів повномасштабного російського вторгнення в Україну по відеозв'язку звертається до нардів і урядів різних країн світу. Так, цього разу український лідер виступив у прямому ефірі в парламенті Португалії.

Головні тези із звернення Зеленського до парламенту Португалії:

Сьогодні міністр оборони Росії звітував російському лідеру про бойові дії проти нашого міста Маріуполь. Ви всі чули про Маріуполь. До війни це було місто порівнянне за розмірами з Лісабоном, напевно. Це було півмільйонне приморське місто-тепер повністю зруйноване. У Маріуполі немає жодної цілої будівлі. Жадний. Буквально випалене місто.

Важливо, щоб ви наполягали разом з іншими країнами ЄС на повному обмеженні російської банківської системи. Слід закрити всі порти Євросоюзу, всі порти Португалії для російських суден. У тому числі і для тих, які вони намагаються заховати під чужими прапорами.

Сподіваємося, що найближчим часом зможемо отримати статус кандидата в члени Європейського Союзу. І коли рішення буде розглядатися, я дуже прошу вас підтримати повноправне членство для України, тому що Ви на західному краї Європи і у нас на східному краї Європи є однакові цінності.

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