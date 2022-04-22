Тела трех человек были найдены во вторник в доме в курортном городе.

В Испании найдены мертвыми экс топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня вместе с женой и дочерью. Об этом передает канал Telecinco и CatalunyaDiary .

Тела трех человек были найдены во вторник, 19 апреля, в доме в курортном городе Льорет-де-Мар. Полицейские рассказали, что рассматривают версию, по которой мужчина мог убить членов своей семьи, а затем покончить с собой.

Известно, что состояние топ-менеджера «Новатэка» оценивалось в 400 млн евро. Также отмечается, что Протосеня проживал во Франции, а в Испанию приехал с семьей на пасхальные праздники. Похоже, чистки продолжаются среди олигархов из рф.

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Тела 51-летнего Владислава Аваева, 47-летней Елены и их 13-летней дочери Марии обнаружили в квартире, у всех огнестрельные ранения. По некоторым данным, в руках у Аваева был пистолет, а квартира была закрыта изнутри.

Полицию вызвали родственники семьи Аваевых, которые долго не могли с ними связаться, а затем приехали к ним и обнаружили трупы.

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