Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що війна Росії з Україною може тривати до кінця 2023 року. Про це він сказав на прес-конференції в Нью-Делі, відповідаючи на запитання, чи згоден він з представниками британської розвідки про такі дати, пише ВВС.

Джонсон відповів, що це «реалістична можливість».

«У Путіна величезна армія. У нього дуже складна політична ситуація, бо він зробив катастрофічну помилку. Єдиний вихід, який він має зараз, – продовжувати свої спроби виснажити українців нескінченним артилерійським вогнем», - заявив він.

Британський прем'єр додав, що "незалежно від військової переваги російського диктатора Володимира Путіна в найближчі кілька місяців", він не зможе перемогти дух українського народу.

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