Видання з посиланням на високопоставлених чиновників адміністрації Байдена, зазначає – якщо Росія зможе прорватися на схід, у Путіна буде більше можливостей представити так звану "спеціальну військову операцію" як обмежений успіх і заявити, що він забезпечив захист проросійській меншості України.

За їх словами, тоді він міг би домагатися припинення вогню, але при цьому мав би можливість використовувати Донбас в якості важеля тиску в будь-яких переговорах.

Але якщо українські військові зможуть зупинити наступ Росії на Донбасі, Путін зіткнеться з жорстким вибором: направити більше бойової потужності на війну, яка може затягнутися на роки, або всерйоз вести переговори для відновлення миру. За словами офіційних осіб, перший варіант може означати повну національну мобілізацію і є політично ризикованим для Путіна.

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