За словами представника української делегації Подоляка, вимоги до країн-партнерів, які можуть стати гарантами безпеки для України.

Радник глави ОП і представник української делегації на переговорах з рф Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону розповів про переговори з країнами, які заявили, що вони згодні обговорювати ті гарантії безпеки, які змогли б на себе взяти. За словами представника української делегації, ці переговори можуть завершитися протягом тижня.

"Переговори про гарантії безпеки для України з країнами-партнерами завершаться протягом тижня", - сказав Михайло Подоляк.

За його словами, на даний момент йдуть консультації з країнами, які заявили, що вони згодні обговорювати ті гарантії, які вони можуть взяти на себе.

"Безумовно, там будуть різні пакетні гарантії. Для нас важливі поставки зброї, закриття неба, військові консультації та засоби для швидкої закупівлі додаткового озброєння. Я думаю, що ці питання протягом тижня максимум можуть бути завершені".

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