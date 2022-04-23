Президент України Володимир Зеленський попередив, що вторгнення в Україну могло бути тільки початком загарбницьких планів володимира путіна.

Про це український лідер заявив у своєму новому відеозверненні. Зеленський прокоментував повідомлення, які почали з'являтися 22 квітня і посилалися а заяви російських військових про те, що зараз їх головне завдання – встановлення контролю над півднем України і вихід до кордону Молдови.

На тлі таких заяв Зеленський попередив, що війна в Україні може бути тільки початком реалізації планів Путіна. У майбутньому Росія цілком ймовірно може атакувати й інші країни.

"Залишитися сьогодні нейтральним - найбільш ризикована ставка", - попередив Зеленський.

Президент України також розповів про те, що зараз результат цієї війни і доля України вирішуються на Ізюмському напрямку, Донбасі, в приазов'ї, Маріуполі та Херсонській області.

Зеленський нагадав про те, що зараз кожен українець може працювати на перемогу своєї країни, допомагаючи ЗСУ як може.

"Якщо ви за кордоном – підтримуйте Україну. Якщо ви займаєтеся звичайною економічною діяльністю-робіть все, щоб Україні було більше користі. Якщо ви опинилися на тимчасово окупованій території-намагайтеся створити окупантам якомога більше проблем", - звернувся президент до громадян.

Нагадаємо, президент Зеленський звернувся до народу і уряду Португалії.

Як повідомляла Politeka, Зеленський зробив заяву про деблокад Маріуполя військовим шляхом.

Також Politeka писала, що Подоляк назвав умови для переговорів Зеленського з Путіним.