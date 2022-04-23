Міністр оборони Олексій Резніков звинуватив ООН у потуранні військовим злочинам РФ

Статтю Рєзнікова цитує Міноборони.

"У війні Росії проти України загинули також повоєнні світовий порядок і безпека. Росія зробила все те, для попередження чого створювалися міжнародні інститути безпеки. Як може Рада Безпеки ООН, де Москва має місце постійного члена, виконувати свою місію з підтримання миру? Про яку безпеку і співпрацю в Європі може йти мова, коли одна з держав-членів ОБСЄ напала на іншу і вбила тисячі мирних громадян?

Ці організації не спрацювали. Як Лігу Націй, їх повинна замінити нова і більш ефективна система міжнародних інституцій, здатних служити інтересам всіх країн, а не тільки великих держав", - стверджує Резніков.

За словами міністра, архітектура цієї нової системи повинна спиратися на досвід України.

Він нагадав, що в 1994 році Україна відмовилася від третього в світі ядерного арсеналу, розраховуючи, що підписи світових лідерів на документі "чогось варті".

"Але в 2008 році Німеччина і Франція заблокували наш вступ до НАТО, фактично заохочуючи агресора. У серпні 2008 року Росія вторглася в Грузію, і світ закрив очі. У 2014 році Росія атакувала Україну і світ вирішив не втручатися. Зараз російські бомби стирають з лиця землі наші міста, і світ нездатний зупинити це", - обурився Резніков.

Він підкреслив, що, перш за все, Україні потрібне важке озброєння для оборони і звільнення окупованих територій.

Також необхідно ввести тотальне світове емарго на російські нафту і газ, а також реальні санкції проти російських банків і торгівлі.

"Якщо ви це все зробите, російські загарбники будуть вигнані з України за кілька місяців", - підкреслив міністр.

Нагадавши, вперше з початку вторгнення рф українські захисники почали вчитися в Британії

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