У командуванні російської армії після низки провалів в Україні почався новий етап зачисток.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповівши представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

За даними української розвідки, "верхівка" російської армії потрапила в немилість Кремля після поразки підрозділів окупантів на суші, а також гучного знищення «гордості» Чорноморського флоту Росії – ракетного крейсера «Москва».

Після цих подій у Збройних силах рф почалася низка відставок. Зокрема, командувач Чорноморським флотом адмірал і. Осипов був відсторонений від посади і заарештований. Відносно начальника штабу-першого заступника командувача ЧФ віце-адмірала С. Пінчука також ведуться слідчі дії.

Позбулися своїх посад і командувачі 6 армії генерал-лейтенант В.Єршов, 1 танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенант С. Кисіль і один із заступників командувача. Причиною стали "незадовільна підготовка до ведення бойових дій і великі втрати особового складу, озброєння і військової техніки".

Нездатність виконати поставлені завдання залишила без посади і командувача 22 АК Південного військового округу генерал-майора А. Марзоєва.

Зазначається, що "під роздачу" також потрапили тилові підрозділи та підрозділи забезпечення ворога. Зокрема, з посади відсторонили командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника М.Пономарьова.

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