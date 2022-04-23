Главред "Цензор.Нет" і військкор Юрій Бутусов розповів в інтерв'ю про найближчі плани окупантів, які втратили можливість широкомасштабного наступу.

Як пише Politeka.net, українці вже 59-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. Ще на початку квітня вдалося звільнити північ України від окупантів. Главред " Цензор.ні " Юрій Бутусов в інтерв'ю "Новий час"розповів, що широкомасштабний наступ Росії неможливий. При цьому Бутусов розповів, які є цілі у російської армії.

На думку головреда, зараз очікується битва за Донбас. Серед локальних цілей-захоплення Луганської агломерації.

"Зараз це захоплення Луганської агломерації-чотирьох міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Попасна. Вони сконцентрували сили, щоб захопити цей район, а потім продовжити наступ південніше Донбасу", - повідомив Бутусов.

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