У суботу, 23 квітня, президент Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію українським та іноземним журналістам. В ході бесіди у головнокомандувача запитали про переговори України з російською делегацією. На це Зеленський розповів про хід таких переговорів, а також розставив головні акценти переговорного процесу.

"Спочатку це був ультиматум. Потім риторика цього ультиматуму почала змінюватися саме через об'єднання народу. Потім ультимативні пункти почали пропадати і почалися переговори.

Потім у Туреччині було підготовлено комюніке, на яке, наскільки мені відомо, Росія спочатку позитивно відреагувала, а потім вони отримали всередині держави високий рівень критики від народу, тому що через ЗМІ прищепили ненависть до України. І тоді, як я знаю, вони відповіли на це Комюніке. З цими відповідями наші підгрупи працюють. Найактуальніші питання - це гарантії безпеки і нейтральність, доля Донбасу і Криму. Я вважаю, що більше питання немає. Все інше - це політичні понти", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, "Втомилися ми тут! У нас снайпер сидить": після відсічі ЗСУ окупантам вже страшно бути навіть в тилу.

Як повідомляла Politeka, "Кожен мешканець - це партизан. Чекай!": у Мелітополі мирні жителі почали "полювання" на окупантів.

Також Politeka писала, що "Це буде питання не 10-20 років": Зеленський розповів, коли Україна поверне окуповані території.