Потім, закінчиться і активна фаза війни, тому що російським військам більше нічим наступати.

Разом з настанням закінчиться і активна фаза війни. Про це сказав радник глави офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю "Медуза" .

"Через два-три тижні закінчиться наступ. Тому що російським військам більше нічим наступати», – такий прогноз озвучив Олексій Арестович в інтерв'ю і додав, що рф зібрала передостанні оперативні резерви.

«Але ці нещасні, які вийшли з-під Києва, Сум і Чернігова, – у них психологія розстріляних. Вони дуже не хочуть воювати. Через два-три тижні закінчиться цей наступ. А разом з ним, цілком можливо, закінчиться і активна фаза війни, тому що російським військам більше нічим наступати», – вважає Арестович.

Він зазначає, зараз російські сили досить активно наступають на сході України. Але проблема для них в тому, що це несприятлива для настання місцевість. Сил, які вони там зібрали, недостатньо, щоб перемогти наших українських захисників.

У той же час військовий експерт Том Купер поділився в інтерв'ю "Новий час", скільки настулпіння триватиме в поточному темпі.

"Ще кілька тижнів. Безумовно, вони можуть продовжити до кінця травня. Тоді вони досягнуть критичної точки по спорядженню і техніці. У них ще є величезний стратегічний запас застарілої зброї. Наприклад, зараз вони використовують танки Т - 90 і Т-80 або модернізовані версії Т-72. До кінця травня їм доведеться замінити сучасні танки морально застарілими", - зазначив Купер.

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