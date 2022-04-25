Олаф Шольц розповів, про закінчення війни, встановлення миру, санкції проти рф і гарантії безпеки для України.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю журналістам Der Spiegel розповів про те, якою бачить мирну угоду між Україною і росією, а також про те, що Німеччина готова стати країною-гарантом безпеки для України. Про це пише "Європейська правда".

Так, Шольц вважає, що зараз санкції завдають сильного збитку російській економіці, через це там вже зіткнулися з серйозними труднощами.

"Заморожування війни без підписання мирної угоди не звільнить росію від санкцій. Тому путін перебуває під величезним тиском", - зазначив канцлер Німеччини.

Говорячи про закінчення війни, Олаф зазначив, що потрібно встановити перемир'я, путін повинен вивести свої війська з України. При цьому мирна угода має бути такою, щоб українці могли захистити себе у майбутньому.

"А ми озброїмо українців, щоб їх безпека була гарантована. І ми залишаємося готові стати державою-гарантом. Не буде "миру на нав'язаних умовах", як собі уявляв путін", - заявив Шольц.

Також він додав, що умови мирної угоди повинна диктувати Україна, і ніхто не повинен робити це за неї, тому що це буде не коректно.

Нагадаємо, "Люди залишилися в небезпеці": російські окупанти обстріляли евакуаційний автобус.

Як повідомляла Politeka, У рф посилився дефіцит життєво необхідних ліків:річного бюджету не вистачає, деталі.

Також Politeka писала, що "Мало хто знає": Олексій Арестович розповів, чому в Києві досі небезпечно.