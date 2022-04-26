Глава МЗС рф Лавров почав погрожувати світу Третьою світовою, і тут же отримав відповідь від українських дипломатів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на ядерні загрози Лаврова, заявивши, що це лише свідчить про те, що Москва відчуває поразку в Україні. Свою заяву міністр опублікував у Twitter.

Так, Дмитро Кулеба підкреслив, що Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України, тому з'явилися розмови про "реальну" небезпеку Третьої світової.

"Це тільки означає, що Москва відчуває поразку в Україні. Тому світ повинен ще більше нас підтримати, щоб ми перемогли і захистили європейську і глобальну безпеку", – зазначив міністр.

Зазначимо, напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що існує "реальна небезпека початку Третьої світової війни". Він також сказав, що ризик ядерної війни реальний, і цю небезпеку "не можна недооцінювати".

До слова, відповів на безглузді заяви Лаврова і радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, який також є членом української делегації в переговорах з рф.

"Поки в одній частині світу Ілон Маск купує Twitter в перервах між запуском ракет в космос, на іншій стороні океану російський міністр погрожує світу ядерною війною, а в соцмережах вводиться цензура. Цивілізаційна прірва", - іронічно написав Подоляк.

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