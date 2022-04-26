Командувач збройними силами Литви Вальдемарас Рупшис заявив, що у його країни ще є зброя, яку вона могла б передати Україні. Про це повідомляє портал Delfi.

"Ми розглядаємо можливі варіанти. Вони все ще є, ми ще ведемо переговори з ключовими союзниками з приводу того, які лінії поставки могли б бути, якщо ми їх віддамо. Зрештою, ми консультуємося з українською стороною про те, що їм потрібно", — заявив він.

За словами командувача, українцям потрібно дати таку техніку, яку можна буде ефективно використовувати.

Флаг Литвы и Украины

До цього Вільнюс передав Києву ракетні комплекси Stinger, інше протитанкове, зенітне озброєння і боєприпаси. За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, залишкова вартість наданої підтримки становить кілька десятків мільйонів євро, а відновлювальна вартість може бути в 5-10 разів вище.

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Зазначимо, що раніше Литва вже навчила українських військових поводитися з американським протитанковим озброєнням.

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