В офісі Президента України попередили росіян про неприємні для них наслідки історичної зустрічі міністрів оборони 40 країн світу на авіабазі Рамштайн в Німеччині.

Так, радник глави офісу Президента України і член української делегації на переговорах з рф Михайло Подоляк повідомив, що у нього для рф «погані новини».

"Однією з дивних вимог Росії на початку війни була "повна демілітаризація" України. Що ж, після вчорашньої епохальної зустрічі 40 міністрів оборони країн світу маю дуже погані новини для Рф. Обсяг, швидкість, спрощена логістика, розширена номенклатура зброї України істотно посилюється", - повідомив Подоляк на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, міністри оборони 40 країн світу зібралися на авіабазі Рамштайн в Німеччині, щоб допомогти Україні виграти боротьбу з Росією після її цинічного вторгнення.

Після зустрічі Міністр оборони США Ллойд Остін, зокрема, заявив, що союзники будуть щомісяця зустрічатися для обговорення оборонних потреб України.

Остін також підкреслив, що союзникам України не можна втрачати час, і нагадав, що наступні тижні повномасштабної війни будуть ключовими для українських захисників. Також він повідомив, що країни подвоюють спільні зусилля з посилення ЗС України.

Нагадаємо, в ці хвилини на складах боєприпасів під російським Бєлгородом палає пожежа.

Також повідомлялося, що, згідно з даними британської розвідки, Україні вдалося зберегти контроль над більшою частиною свого неба.

Крім того Politeka.net писала, що окупанти захопили нові території в Харківській і Луганській областях.