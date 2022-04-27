Міністр оборони Олексій Резніков розповів про співпрацю з іноземними партнерами і попередив, що попереду кілька важких тижнів.

Міністр оборони України Олексій Резніков написав пост у своєму Facebook за підсумками конференції на американській авіабазі Рамштайн, на якій зібралися міністри оборони 40 країн світу.

Так, за словами Рєзнікова, попереду українців чекає кілька важких тижнів. "Зараз росія накопичила сили для масштабного наступу на сході України і посилює наступ, але допомога Україні зростатиме", - заявив Міністр оборони.

За його словами, на конференції розглянули три блоки питань, що стосуються короткострокових оперативних рішень щодо допомоги Україні у відсічі російській агресії, а також довгострокового бачення – як посилити нашу оборону з урахуванням стратегічних викликів.

"Перше - створена консультативна група з питань оборони України, яка буде діяти на постійній основі, і в рамках якої раз на місяць ми будемо "звіряти годинник" з партнерами.

Друге - відбулися тектонічні зрушення на рівні філософії. Ще восени 2021 року під час призначення на посаду Міністра оборони я акцентував, що вважаю одним з пріоритетів своєї інтеграції України в НАТО де-факто. Перехід на західні калібри і техніку – це стратегічне рішення, нарешті прийняте. Зокрема, ми вже отримуємо артилерію калібру 155 мм.

Третє - доказ цих зрушень - наші воїни вже деякий час опановують західною зброєю. Ми не афішували цю роботу, щоб забезпечити комфорт нашим партнерам.

У найближчі дні буде потрібно вся наша стійкість і надзвичайна єдність. Ворог вже усвідомлює свою стратегічну поразку, але все одно намагатиметься заподіяти нам великий біль. На жаль, на шляху до перемоги ми ще будемо втрачати наших воїнів. Ще будуть руйнування і хворобливі жертви. Ми повинні витримати. І ми витримаємо", - написав у Facebook Резніков.

Нагадаємо, Російські загарбники зазнали великих втрат: на Херсонщині ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами.

Як повідомляла Politeka, "Це просто шикарно": ЗСУ влаштували демілітаризацію орків українською "Стугною", відео.

Також Politeka писала, що Росія вирішила приєднати українські області, але щось пішло не так: "Щоб жителі в спину не стріляли потрібні...".