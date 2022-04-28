"Коли пристойні країни летять на Марс і хочуть переходити на новий технологічний уклад, їм заважає один лисий придурок в Кремлі, якого вони ж самі і виростили, насправді".

Така думка в інтерв'ю Politeka Online висловив свою думку голова ОП Олексій Арестович. За його словами, наші західні партнери прекрасно розуміють, що зараз «мова йде про військовий розгром Росії в Україні».

"Це не висловлювання політиків, це прорахована аналітиками модель. На основі якої політики порадилися і прийняли колективне рішення. Мовляв, так, будемо добивати. Це правильно і треба розуміти, що це дуже чітко обраховане рішення. Захід нарешті зрозумів, хто такий Путін, що таке путнський режим. Що це вічна проблема світова буде. І коли пристойні країни летять на Марс і хочуть переходити на новий технологічний уклад їм заважає один лисий придурок в Кремлі, якого вони ж самі і виростили, насправді", - заявив Арестович.

За його словами, західні політики усвідомлюють, що Путін став тим, ким він є в тому числі і завдяки їм. Розуміють, але вголос не говорять.

«І вони мають намір покінчити з проблемою, тому що вся російська політика при Путіні, та й взагалі завжди, будується на проекції військової сили. І тут відмінний шанс позбавити військової сили російську федерацію і перебудувати всю їхню політику на зовнішні реалії», - пояснив Арестович підсумок для рф повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Арестович також рассказл про позитивний сценарій для України у війні з рф.

Також Politeka.net писала, що рф зігнала в Чорне море десятки кораблів.

Крім того Politeka.net повідомляла, що в США розповіли, що робить ЦРУ для безпеки президента Зеленського.