Американський дипломат Вікторія Нуланд розповіла, що до ядерних загроз з боку путіна і його пропагандистів ставляться досить серйозно.

Представниця Держдепу США Вікторія Нуланд в інтерв'ю виданню "Медуза" розповіла про ядерну загрозу путіна і те, як на це реагують в США і партнерських державах. Так, за словами високопоставленого дипломата, керівництво США вельми серйозно сприймає такі загрози і готується до різних варіантів розвитку подій.

"Це надзвичайно безвідповідальна поведінка для країни-постійного члена Ради Безпеки ООН. Не дай Бог, щоб путін або його генерали реально були готові прийняти таке рішення", - зазначає Нуланд.

За її словами, з початку російської війни в Україні, в США дуже чітко зрозуміли, що загрози путіна потрібно сприймати серйозно.

"Тому США і наші союзники готуються і до такого розвитку подій. Але якщо дійде до цього, це буде військовий злочин таких масштабів, від наслідків якого ні він сам, ні росія вже ніколи не оговтаються. Точно не при нашому з вами житті", - каже дипломат.

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