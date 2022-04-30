В інтерв'ю польським засобам масової інформації президент України Володимир Зеленський розповів, як він бачить гарантії безпеки для нашої країни в тих умовах, які зараз створила Росія.
Так, за словами глави держави, головне, це люди і терміни, терміни і люди, це повинна бути формула "люди – години". Тут Зеленський має на увазі військову допомогу в першу добу з початку конфлікту.
"Рішення приймається в першу добу, не у другу, не в третю, і в рішенні, прийнятому заздалегідь, прописана конкретика, що за наступну добу має держава ту чи іншу в залежності від погроз отримати. Для нас я це називаю 911, для нас це швидка допомога, пропонує назвати цю систему гарантій United-24", - розповів президент.
На його думку, елементи цієї системи вже повинні бути розміщені в тих чи інших частинах Європи. При цьому Володимир Зеленський підкреслює, що це не НАТО, а скоріше деякі паралельні стратегії.
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