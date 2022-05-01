Розвідувальний літак влетів у повітряний простір Швеції, яка нещодавно заявила про своє бажання вступити в НАТО.

У повітряний простір Швеції південніше провінції Блекінге порушив розвідувальний літак росії типу Ан-30, це літак повітряного спостереження і аерофотозйомки. Про це повідомляє "Шведське радіо", підтвердив це і міністр оборони Швеції Петер Хультквіст.

Повідомляється, що порушення повітряного простору сталося в п'ятницю ввечері протягом короткого проміжку часу, після чого військовий літак покинув цей район.

Шведські винищувачі стежили за інцидентом і сфотографували літак. "Абсолютно неприйнятно, ми, звичайно, відповімо по дипломатичній лінії", - сказав Петер Хультквіст.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що якщо Фінляндія і Швеція подадуть заявки на вступ до Альянсу, то державам блоку вдасться знайти рішення щодо гарантій їх безпеки до моменту офіційного приєднання двох країн.

За інформацією іноземних ЗМІ, і Фінляндія, І Швеція, ймовірно, не будуть чекати саміту НАТО в кінці червня і подадуть заявки на вступ до Альянсу вже в травні.

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