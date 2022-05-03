Американські аналітики, як і Міноборони США вважають, що поставки в Україну важкого озброєння кардинально змінять хід війни і позиції сторін. Про це йдеться в статті The Washington Post.

Так, виступаючи в Пентагоні, Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що поставка в Україну далекобійної артилерії виявиться вирішальною на наступному етапі війни.

Видання з посиланням на експертів повідомляє, що зараз Росія і Україна ведуть так звану артилерійську дуель. При цьому використовують реактивні системи залпового вогню "Ураган" і "Смерч", а також застарілі 122-мм гаубиці. Аналітики впевнені, що українську армію чекає прискорений тактичний зсув, коли вона почне використовувати Західні артилерійські знаряддя. Застосовуючи нове озброєння, українські захисники зможуть шукати артилерію противника, визначати її місце розташування і атакувати.

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