За словами дипломата, багато країн НАТО і не тільки хотіли б "надерти зад" росії, але не наважуються.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який воює за Україну на дипломатичному фронті, вважає, що багато країн, у тому числі і країни НАТО хотіли б "надерти зад" росії, але бояться. А ось в України не залишилося вибору, тому тепер нами всі захоплюються. Про це глава МЗС заявив в інтерв'ю іноземному виданню Sky News.

Так, за словами Дмитра Кулеби, далеко не всі держава готові протистати кремлю, так як просто бояться. Тому Захід діє проти москви "руками" Києва.

"Причина, по якій так багато людей в країнах НАТО, включаючи політиків, захоплюються Україною, дуже проста. Це тому що Україна не боїться росії. А вони бояться. Всі хочуть надерти дупу росії. Всі. Але ніхто не наважується. У нас же просто не залишилося вибору", - заявив дипломат.

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