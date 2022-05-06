Президент росії володимир путін незважаючи на всі невдачі своєї армії в Україні не залишає надій на оголошення хоч якихось досягнень 9 травня.

Про це під час спецефіру "Два місяці героїчного опору" на YouTube-каналі Україна 24 розповів відомий журналіст-розслідувач Христо Грозев.

За його словами, 9 травня залишається для Путіна сакральною датою. У цей день російський президент дуже хоче представити своєму народу хоч якусь "перемогу" в Україні. Зараз він змістив свої цілі для цієї дати. Грозєв стверджує, що Путін вирішив захопити до цього дня південь України і Одесу.

"Тут очевидно, що з їхнього боку є паніка, є бажання "продати" будь-яку перемогу до 9 травня. Вони розуміють, що якщо нічого красивого, як повний коридор в Одесу, наприклад, вони не подарують народу, то народ почне ставити питання", - розповів журналіст.

За його словами, якщо досягти цієї мети російським окупантам не вдасться, кремль буде готовий вдатися до терористичних методів.

"Якщо їм це не вдасться – а мені здається, що їм це не вдасться, – то вони будуть готові в останню хвилину піти на більш терористичні заходи, а це і застосування хімічної зброї", - попередив Грозєв.

За словами журналіста-розслідувача, його команда постійно відстежує запити в російських інтернет-пошуковиках, і зараз спостерігає тенденцію зі збільшенням недовіри до власної влади з боку росіян.

За словами Грозєва, в Росії все частіше ставлять під питання повідомлення своєї пропаганди.

"Тиждень тому населення більше вірило в пропаганду, проте останні 3-4 дні задаються питання, які показують, що населення не вірить своєму уряду, проте публічно це ще не висловлює", - зазначив журналіст.

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