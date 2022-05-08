Зараз, перед наближеним "святом", який російські окупанти хочуть цинічно провести на окупованих територіях, багатьох цікавить питання загальної мобілізації в рф. Про це військовий експерт і радник глави офісу президента Олексій Арестович заявити під час ефіру програми "Фейгін LIVE".

Так, Олексій Арестович розповів, що однією з інтриг завтрашнього дня є чи оголосить Путін загальну мобілізацію в РФ?

"Незважаючи на те, що Росія є централізованою державою, де будь-яке політичне рішення приймає одна людина, мобілізацію потрібно якось виправдати.

А як виправдати загальну мобілізацію перед російськими громадянами, які тільки й чують, що «спецоперація йде за планом»?"- іронічно помічає військовий експерт.

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"9 травня буде церемонія, яка буде привертати увагу тільки тому, що Путін раніше завжди показував шоу російської військової потужності. На цьому параді Росія погрожувала всьому світу, що вона вимагатиме виконання своїх вимоги під примусом військової сили. Завжди уявлялося, як демонстрація того, що Росія діятиме агресивно. Зараз війна в Україні показує, що насправді було дуже багато показухи, піару, але виконати завдання по захопленню України російська армія не здатна», - зазначив військовий експерт Юрій Бутусов.

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