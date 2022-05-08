Про це у своєму Телеграм-каналі оголосив керівник офісу Президента Андрій Єрмак.

Він повідомив, що країни Великої сімки (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Японія) запросили Зеленського взяти участь у їхньому саміті 8 травня. Зустріч лідерів країн вже почалася.

"Сьогодні, в День пам'яті і примирення, країни Великої сімки в черговий раз продемонстрували повну і беззастережну солідарність з Україною в нашій боротьбі за свободу і незалежність", - зазначив Єрмак.

Він також анонсував важливу спільну заяву за підсумками саміту. При цьому підкреслюється, що мова йде не про загальні фрази, а про конкретні ініціативи для допомоги Україні.

"Можу проанонсувати, що за результатами зустрічі буде прийнятий дуже потужний загальний стейтмент (Заява), який буде містити не тільки загальні фрази підтримки права України на самозахист, а й анонс цілком конкретних дій", - пообіцяв Єрмак.

Він додав, що поки не може розкривати деталі підготовлюваної заяви.

"Але хочу заявити, що весь цивілізований світ підтримує нашу незалежність, захист територіальної цілісності, економічну та енергетичну безпеку. Україна буде швидко відновлюватися. А для країни, яка розв'язала цю жахливу, несправедливу і криваву війну, наслідки будуть дуже і дуже сумними", - упевнений Єрмак.

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