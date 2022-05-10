Перший Президент України Леонід Кравчук помер сьогодні, 10 травня, після тривалої хвороби.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в колі сім'ї.

Сьогодні, 10 травня 2022 року, о 17:00 за київським часом, після тривалої хвороби пішов з життя Леонід Макарович Кравчук, перший президент незалежної України.

Нагадаємо, що наприкінці червня 2021 року першому президенту України Леоніду Кравчуку зробили операцію на серці. Після операції його стан погіршився, і Кравчука підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Після цього, стало відомо, що він перебував у реанімації в Німеччині.

10 січня 2022 року Леонід Кравчук відзначив 88-річчя.

Нагадаємо, перший президент незалежної Білорусі та один із авторів Біловезьких угод Станіслав Шушкевич помер на 88-му році життя після перенесеного Covid-19. Сталося це 4 травня.