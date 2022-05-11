В офісі президента України відповіли на витівки так званих гауляйтерів Херсонщини з їхніми зверненнями до путіна.

Днями з'явилася інформація про те, що так звані гауляйтери Херсонщини заявили, що проситимуть президента росії путіна включити Херсонську область до складу рф.

Цю заяву вже прокоментував кремлівський мовник пєсков. Він сказав, що приєднання окупованої Херсонської області має пройти "легітимно, як це було з Кримом".

"Звичайно, це питання має бути чітко і ретельно вивірене і оцінене юристами і правовиками, тому що, звичайно, подібні доленосні рішення повинні мати абсолютно чітке юридичне підгрунтя, юридичне обґрунтування, бути абсолютно легітимними, як це було з Кримом", - сказав Пєсков.

Тим часом на цю ситуацію жорстко відповів радник глави ОП Михайло Подоляк. За його словами, єдине прохання, яке можуть готувати зрадники (гауляйтери) на Херсонщині, це помилування після вироку.

"Єдине звернення, яке можуть готувати "гауляйтери" Херсонської області, — прохання про помилування після вироку суду. Окупанти можуть просити приєднатися хоч до Марса, хоч до Юпітера. Українська армія звільнить Херсон, до якої б гри слів не вдавалися окупанти", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, "Озброювалися з 91-го року": на скільки вистачить запасів зброї армії рф, в Міноборони дали відповідь.

Як повідомляла Politeka, "Закрийте вікна на добу!": на Донбасі окупанти пошкодили склад з хімікатами, що відомо.

Також Politeka писала, що "Тремтіть, Вашингтон!": військовий аналітик висміяв "нову" техніку окупантів.