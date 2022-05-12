У російських військових немає ще сотень тисяч солдатів і танків, готових вступити в бій, тому, можливо, вони вже близькі до кульмінації.

Таку думку, як пише Politeka.net в інтерв'ю CNN заявив колишній командувач армією США в Європі генерал Бен Ходжес.

Так, Ходжес зазначив, що перше вікно можливостей для ЗСУ виникло після відходу російських частин з-під Києва, але тоді воно було втрачено.

"Але в той же час, звичайно, багато чого зроблено. Передбачено набагато більше можливостей. Але тепер російським довелося як би перебудуватися, і вони почали цей новий наступ протягом останніх двох тижнів. Хороша новина полягає в тому, що вони почали занадто швидко і не були готові. І саме тому ви бачите тут такий обмежений успіх уздовж 300-мильного фронту. Там немає області основного удару. І напевно за такий короткий час вони не змогли навчитися проводити те, що я б назвав спільними операціями, тобто поєднання дій наземних, морських і повітряних сил, спецназу і кібервійськ", - пояснив Ходжес.

Таким чином у ЗСУ з'являється ще один шанс.

"Чесно кажучи, я думаю, що росіяни вже близькі до кульмінації. Немає ще сотень тисяч

солдатів або нових танків, готових вступити в бій. І мені здається, мова йде про тижні, оскільки велика робота була виконана Сполученими Штатами і їх союзниками, щоб в найближчі тижні збільшити потенціал України. Думаю, ми побачимо перехід України в контрнаступ, і, відверто кажучи, вони спробують до кінця літа повернути Росію на рубежі, які вона займала до 23 лютого", - висловив припущення генерал.

Бен Ходжес також відзначив той момент, коли готується наступ рф було викрито:

"Адміністрація (США-ред) виконала фантастичну роботу за кілька тижнів до 24 лютого, постійні викриття розвідданих про те, що робили росіяни. І вперше в житті Кремль ніби відстав. Я маю на увазі, що він дійсно навіть не знав, як впоратися з таким викриттям".

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