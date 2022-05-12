Увечері 12 травня український лідер виступив зі своїм традиційним відеозверненням. У ньому Зеленський нагадав про те, що за час війни російські окупанти знищили сотні українських лікарень і шкіл. За словами президента, всі російські командири, які віддають такі накази – «невиліковно хворі».

На думку Зеленського, зараз Росія йде на бомбардування будь-яких об'єктів української інфраструктури через те, що її поразка на полі бою стала очевидною. Про це свідчать її недавні обстріли міст України, які навіть не знаходяться на лінії фронту.

"Російська стратегічна поразка очевидно вже всім у світі і навіть тим, хто ще продовжує з ними спілкуватися. Просто у Росії поки немає сміливості це визнати. Вони - труси. І намагаються заховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. Тому наше завдання-боротися, поки ми не досягнемо своїх цілей у цій війні", - заявив Зеленський.

Він уточнив, що цілі України – звільнити свої землі і своїх людей, а також забезпечити свою безпеку на майбутнє.

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