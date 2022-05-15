Украина готова к тому, что россия откажется платить многомиллиардные компенсации за потери в войне.

Наша страна сможет получить компенсации за счет арестованного российского имущества, рассказал в интервью «Укринформу» спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он подчеркнул, что Украина будет требовать от россии заплатить за все разрушенное на нашей территории имущество. Оценку действиям страны-агрессора будет давать Международный криминальный суд, с которым уже сейчас сотрудничает наша страна, предоставляя доказательства военных преступлений рф.

По словам Стефанчука, со своей стороны Верховная Рада уже приняла все необходимые законодательные инициативы, теперь нам остается ждать решения суда.

Также Украина уже начала подсчитывать убытки для предъявления россии требований о репарациях. «Общий чек» рф будет выставлен уже после войны. При этом даже если россия откажется выплачивать указанную сумму, у Украины будет «план Б»: компенсацию можно будет получать за счет ареста российского имущества.

«Будем и дальше требовать, чтобы с этого имущества был возмещен ущерб, причиненный Украине российской федерацией…Если будет принято общее решение Международного уголовного суда, то нам и не нужно будет согласия. Имущество просто будет арестовано, реализовано и с него будут покрыты все убытки Украине», - пояснил Стефанчук.

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