Країни-лідери світової економіки обговорили можливість надання фінансової допомоги Україні на суму до $15 мільярдів. Ці кошти хочуть направити на покриття фінансових втрат, викликаних нападом Росії. Хоча остаточні деталі цієї допомоги все ще опрацьовуються, сказали джерела The Washington Post на умовах анонімності, найближчим часом про надання буде оголошено.

Відзначається, що фінансова допомога буде призначена для покриття дефіциту України протягом трьох місяців, що рівносильно короткостроковій економічній допомозі, оскільки світові лідери дали зрозуміти, що може знадобитися набагато більший довгостроковий пакет відновлення. Пакет допомоги може бути наданий через кілька партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд.

Нагадаємо, Снайпер ЗСУ розкрила, в чому головна слабкість російської армії: "Абсолютна відсутність...".

Як повідомляла Politeka, Розвіяно міф про вступ до НАТО: чому членство України в Альянсі реальніше, ніж здається.

Також Politeka писала, що Наслідки бомбардувань "Азовсталі" загрожують катастрофою не тільки Маріуполю: "Добереться навіть до...".