Мережа «Ашан» обмежила продаж бакалії та яєць в один чек — у дніпровському магазині оголошень про ліміти не виявили, а з полиць зникли цукор і сіль.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області знову нагадує про себе: мережа «Ашан» запровадила ліміти на продаж частини бакалії та яєць в один чек. Про нові обмеження мережа повідомила сама, пояснивши їх розмежуванням роздрібних та оптових закупівель. Ідеться про те, щоб оптовим скупникам було складніше вивозити товар великими партіями, тоді як звичайні покупці, які беруть продукти для дому, обмежень у звичних обсягах фактично не відчували.

У соцмережах напередодні поширили фотографії оголошень із магазинів мережі, на яких ішлося саме про нові ліміти на бакалію та яйця. Після цього виникли питання, чи справді в Дніпрі почали обмежувати продаж продуктів в одні руки. У дніпровському магазині мережі оголошень про обмеження не помітили — натомість із полиць зникли цукор і сіль.

Що побачили в магазині «Ашан» у Дніпрі

Щоб перевірити ситуацію, 8 вересня команда Інформатора відвідала магазин «Ашан» у ТРЦ «Дафі». Журналісти шукали оголошення про обмеження продажу продуктів, однак у магазині їх так і не знайшли. Водночас частини товарів на полицях справді бракує, і це помітно навіть без спеціальних табличок.

Зокрема, у відділі бакалії не було цукру та солі, а борошна залишилося небагато. Помітні прогалини були й на полицях із крупами та консервами. Натомість решта товарів у магазині була на місці, а яйця продавалися у звичному асортименті. Тобто повного «вимивання» асортименту немає, однак частина продуктів представлена в обмеженій кількості або взагалі відсутня.

Що це означає для покупців

Ліміти в один чек насамперед стосуються тих, хто купує бакалею великими партіями — наприклад, для перепродажу або гуртових заготовок. Для звичайної сімейної закупівлі обмеження зазвичай не є проблемою, адже вдома рідко беруть товар палетами. Однак через тимчасовий брак цукру, солі та частини круп варто зважати, що якогось товару може не виявитися, тож перед великою закупівлею краще уточнити наявність або закласти запасні варіанти.

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